Mãe é acusada de abuso sexual por querer amamentar a filha

Uma texana de 20 anos e mãe, Jacy Campbell, postou recentemente um vídeo na plataforma TikTok que viralizou com 1,8 milhão de visualizações. O vídeo mostrava a jovem mãe contando que planeja amamentar a sua filha, Emmy, que tem um ano, até que ela complete seis anos de idade.

Os comentários que a moça recebeu no vídeo acusavam-na de abuso para com a sua filha. “Sua filha vai ter ressentimentos com você por isso no futuro. Nesse ponto, se torna uma forma de abuso sexual”, disse um internauta.

Jacy, revoltada com a situação, gravou um segundo vídeo como resposta para os comentários ofensivos. “Amamentação prolongada não é abuso sexual. Não há nada sexual em uma criança se alimentando. Só porque VOCÊ sexualiza seios, não quer dizer que uma criança também faça isso! Eles os usam para nutrição. Você nem tem filhos, então, apenas pare”, defendeu.

Com a situação tomando grandes proporções, outras mães que testemunharam a situação, saíram em defesa da jovem. “Eu amamentei meus filhos até eles completarem 1 ano. Foi a minha escolha. Essa é a escolha dela”, escreveu uma. “Eu fui amamentada até os 3 anos e sou linda e inteligente. Eu apoio essa decisão”, disse outra. “A idade média para o desmame no mundo é de 4 anos, então, fazer isso aos 6 não é muito irracional. Se você consegue fazer isso, deve ser muito forte”, apoiou outra.

Mas a questão é: a decisão tomada pela jovem Jacy Campbell possui sentido? Amamentação prolongada tem benefícios? O leite materno ainda traz benefícios, mesmo quando a criança já tem uma dieta de sólidos estabelecida? A resposta é sim.

“Mesmo depois dos seis meses, quando o bebê já passa a comer e a ingerir líquidos, o leite materno continua trazendo benefícios. Além dos nutrientes, há a questão do vínculo entre mãe e filho e das imunoglobulinas, que ajudam a fortalecer a imunidade”, explica o pediatra e neonatologista Nelson Douglas Ejzenbaum, de São Paulo. Esse fator protetor, aliás, faz com que muitas famílias prossigam com o aleitamento materno até a fase em que a criança entra no berçário ou na creche pela primeira vez.

Não há uma resposta exata sobre o momento certo do desmame. Tudo depende da decisão da família. “A idade ideal para desmamar é uma questão polêmica. Em algumas culturas não-ocidentais, as mulheres amamentam seus filhos até 3 ou 4 anos de idade. O desmame sofre influências de aspectos socioculturais e econômicos”, diz a pediatra Silvana Salgado Nader, membro do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Para ela, o fim dessa fase faz parte do desenvolvimento do bebê e da evolução da mulher como mãe. “O fim da amamentação deve ser visto como um processo e não como um evento isolado. A decisão do tempo de duração do aleitamento materno cabe ao binômio mãe-bebê e à sua família”, explica.





