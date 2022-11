Mãe desmaia ao ver filha vestida de noiva e vídeo viraliza; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Thaís comentou que foi a própria mãe que compartilhou o vídeo e não esperava tantas visualizações

Casamentos sempre são emocionantes, mas normalmente uma caixinha de lenços é o suficiente para conter as emoções dos convidados. Porém, o casamento de Thaís Matos, de 29 anos, e Ricardo Sandim, de 45, não se encaixa nesse caso.

continua após publicidade .

Isso porque a mãe da noiva, Denize Matos, deu um susto daqueles ao desmaiar quando viu a filha vestida de noiva, minutos antes de subir ao altar. A mulher achava que iriam apenas tirar uma foto, mas não conteve os sentimentos quando viu a filha e teve uma síncope.

Depois do tumulto, o desmaio do casamento foi publicado nas redes sociais e viralizou. O casamento foi de Thaís, mas quem realmente ficou famosa foi sua mãe. Assista no final da matéria.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Adolescente de 17 anos passa mal durante treino e morre em academia

Ao ser entrevistada pelo g1, Thaís comentou que foi a própria mãe que compartilhou o vídeo e não esperava tantas visualizações. "Eu convidei as madrinhas do meu lado, minha irmã e minha mãe para passar o dia comigo. Fazer maquiagem e relaxarmos, todas juntas. Um pouco antes de eu subir ao altar, pedi para cerimonialista reunir as madrinhas, minha irmã e minha mãe para elas me verem de noiva", disse Thais. "Assim que abriu a cortina, minha mãe teve uma queda de pressão e caiu no chão", detalhou.

O casamento aconteceu no último sábado (12), mas o vídeo viralizou apenas nesta quarta-feira (16). Thaís relembrou o susto cômico da mãe. "O que rimos no dia, agora todos estão rindo juntos", comentou a noiva.

fonte: Wesley Bruna Fotografia

continua após publicidade .

Thaís, que é arquiteta, comenta que já esperava que a mãe iria desmaiar. Antes mesmo de chegar ao local da cerimônia, Denize desmaiou no carro. A segunda vez foi quando viu a filha vestida de noiva e, a última, quando viu o neto entrando no casamento com as alianças dos noivos em mãos.



"Minha mãe é super saudável. Ela sempre desmaia quando é exposta a uma emoção muito forte. Já estávamos preparados para caso ela desmaiasse, na segunda vez nós acudimos ela, arrumamos a cabeça e o corpo dela", relembra Thaís.

Assim que recobrou a consciência, Denize voltou brava com a filha, disse Thaís. "Foi muito engraçado. Caiu toda mole. Abanamos, e ela voltou chorando e brava com a gente porque tinha levado o choque de emoção." A noiva comentou que todas as madrinhas e a irmã riram muito da situação. "Minha mãe passou a cerimônia toda chorando, muita emoção para ela."

continua após publicidade .

A emoção toda veio no momento em que Thaís realizava um dos maiores sonhos dela, o casamento. A noiva relembra que ia se casar em 2013, mas o noivo faleceu em um acidente um mês antes da cerimônia. Depois disso, o medo tomou conta dela.

"Para eu realizar esse sonho, realizei com muito medo. Então, eu sofri e fiquei com muito medo. Uma realização muito grande. Deu tudo certo, o casamento foi impecável. Apesar dos sustos, foi tudo muito lindo desta vez", finaliza a noiva.

Assista:

Mãe desmaia ao ver filha vestida de noiva e vídeo viraliza https://t.co/jEwMnnplKV pic.twitter.com/wE4ERr5pLy — Diário do Nordeste (@diarioonline) November 17, 2022





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News