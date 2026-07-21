Mãe de menino morto por não dar “bom dia” ao pai poderá acompanhar o velório

A cerimônia da criança de três anos será custeada pela prefeitura. O pai do menino confessou o crime

O velório do menino de três anos, que morreu após ser violentamente agredido pelo próprio pai, será realizado na tarde desta quarta-feira (22), no Cemitério Municipal de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Por decisão judicial, a mãe da criança, que está presa preventivamente por suspeita de envolvimento no caso, foi autorizada a comparecer ao sepultamento sob escolta policial.

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A liberação para a presença da mulher foi um pedido da defesa deferido pela Justiça no início da semana. Ela é investigada para esclarecer se teve participação direta nas agressões que levaram a criança à morte ou se foi omissa diante da violência. Em depoimento, o pai da vítima alegou que a companheira estava em outro cômodo da casa e não presenciou o crime.

Custos assumidos pelo município

O corpo do menino permanecia no Instituto Médico Legal (IML) desde o início de julho, quando a morte foi confirmada, pois não havia familiares em liberdade ou representantes legais aptos a providenciar o sepultamento. Diante da situação, a Justiça autorizou a liberação do corpo para o município, e a Prefeitura de Viamão assumiu todas as despesas do funeral.

Motivação fútil

A criança não resistiu aos ferimentos após passar três dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na delegacia, o pai confessou ter espancado o filho pelo simples fato de o menino ter se recusado a lhe dar "bom dia".

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De acordo com o relato do próprio autor à polícia, ele desferiu socos no peito e no abdômen da vítima, além de ter batido a cabeça da criança contra o chão. O homem foi detido e responderá pelo crime de homicídio duplamente qualificado.







