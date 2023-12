Mãe de menino assassinado em ataque à creche morre de câncer

A mãe de Enzo Marchesin Barbosa, menino de 4 anos assassinado no ataque a creche de Blumenau, no Vale do Itajaí, morreu na noite de quarta-feira (20). Samira Barbosa, de 30 anos, estava internada no Hospital Santa Catarina, em tratamento contra um câncer.

A informação da morte foi confirmada pela companheira Carina Marchesini. Juntas, as duas adotaram Enzo dois anos antes do ataque. O menino estava prestes à completar 5 anos.

Em uma mensagem nas redes sociais, Carina escreveu: "Hoje o céu ganha mais uma estrela, meus dois anjos eu sou eternamente grata pelo tempo que passamos juntos".

O Hemosc, instituição onde Samira trabalhava por 10 anos, emitiu uma nota de pesar destacando a luta corajosa "contra o câncer e sempre olhou de forma positiva para a vida". Além de Blumenau, a enfermeira trabalhou em Criciúma.

