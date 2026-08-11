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Mãe de meninas mortas pelo pai em SP desabafa e pede desculpas às filhas

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A mãe de Laís Heloísa, de 5 anos, e Isis Helena, de 3 anos, mortas pelo pai no Jardim Guanabara, zona sul de São Paulo, publicou um desabafo nas redes sociais na segunda-feira, 10.

Em uma das postagens, Nayra Santos pediu desculpas às filhas e disse querer voltar no tempo. "Minhas princesas, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente", escreveu.

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"Mamãe nunca vai esquecer de vocês, nunca, princesas. De vocês brincando juntas, da Sisi falando 'mamãe, eu te amo bem grandão'. Aí, filhas, desculpa."

Em outra publicação, a mãe comentou que a vida perdeu o sentido sem as filhas. "Mamãe está com tanta saudades de vocês, pequenas. Vocês me deixaram sozinha", disse.

"Cuida de mim aí de cima, minhas pequenas estrelas. Está tão difícil, viu, tão difícil. Sem vocês, a vida não tem mais sentido."

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Junto com as mensagens, Nayra também publicou diversas fotos com as filhas. Nesta terça-feira, 11, a mulher fez uma nova postagem com um vídeo das meninas abraçadas, no qual escreveu: "Saudades desse olhar, Heloísa. Saudades, Ísis. Que vocês, de onde estiverem, estejam unidas. Mamãe está aqui por vocês. Até logo. Eu amo vocês."

Os corpos das meninas foram encontrados no domingo, 9, dentro de um carro na Rua Luiz Supertti, pouco após o pai delas, Breno de Souza Castro, de 24 anos, se apresentar no 48º Distrito Policial, na Cidade Dutra, para confessar que havia matado as filhas.

Os policiais foram até um endereço informado por Castro e encontraram as crianças sem vida. O caso foi registrado como homicídio e violência doméstica no 101º Distrito Policial, no Jardim das Imbuias. A defesa de Castro não foi localizada pelo Estadão.

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Laís e Ísis foram entregues por Nayra à avó paterna no sábado, 8, para passarem o fim de semana do Dia dos Pais com a família paterna.

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