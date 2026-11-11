Mãe de crianças desaparecidas em Bacabal e advogada dizem ter sido alvo de ataque a tiros

A advogada Nathaly Moraes afirmou que o carro em que ela estava com sua cliente Clarice Cardoso, mãe de duas crianças que estão desaparecidas desde janeiro em Bacabal, no Maranhão, foi alvo de um ataque a tiros na tarde de terça-feira, 10.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Nathaly relata que estava em Paço do Lumiar, na região metropolitana de São Luís, após ser chamada para um caso. Além dela e de Clarice, um motorista também estava no veículo.

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Clarice é mãe de Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, que estão desaparecidos desde 4 de janeiro de 2026, quando sumiram na comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, na zona rural de Bacabal. Em setembro, as buscas pelos irmãos passaram a contar com ferramentas da Interpol.

"Caíram de bala no meu carro. Vários, vários tiros. Pela graça de Deus, nenhum pegou em mim. Inclusive, eu estava com Clarice dentro do carro, estava acompanhada aqui no carro, e simplesmente caíram de bala", disse a advogada.

Segundo ela, seis homens encapuzados se aproximaram e efetuaram mais de dez disparos. "Isso é um atentado à advocacia, porque eu estava trabalhando. Me chamaram para atender, eu saí para resolver uma situação e, quando cheguei lá, fui recebida por jagunços com muitas balas", disse.

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"Foram mais de dez tiros na minha direção, inclusive tiro de arma grande", acrescentou. No vídeo, ela mostrou que os disparos quebraram o farol do carro e deixaram marcas na lateral e na traseira. Em outra publicação, a mulher afirmou que os criminosos utilizaram fuzis. "Só tiro de fuzil, e não foi polícia, não", disse.

"Eles vieram dizendo: eu vou te matar, desgraçada, tu vai morrer. Eu estava trabalhando. E agora eu tenho que escolher entre trabalhar e ficar viva?", disse ela.

Nas redes sociais, Clarice relatou que se sentia anestesiada com a situação. "A ficha está caindo agora. Eu precisei tomar um calmante. Comecei a me tremer, comecei a ficar gelada, ânsia de vômito", afirmou.

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"Foi uma cena de filme, gente. Você está dentro de um carro, você, sua advogada, o motorista, e, quando pensa que não, você é surpreendida por seis homens armados com armas grandes. E rodearam o carro, porque o carro ainda estava parado quando eles começaram a atirar" Segundo ela, havia uma espécie de barricada na rua, o que dificultou a saída da região.

"Eu não vou desistir de ir atrás de notícias dos meus filhos, de buscas respostas pelos meus filhos", disse.

Procurada, a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) não respondeu à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

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Nathaly relatou que procurou a Delegacia Especial do Maiobão, mas que, devido à demora no atendimento, precisou ir a outra delegacia. Ela afirmou ainda que policiais militares viram os suspeitos, mas não os conduziram à delegacia.

A advogada também afirmou que já havia relatado à Ordem dos Advogados do Brasil do Maranhão (OAB-MA) que recebia ameaças.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da OAB-MA, Kaio Saraiva, afirmou que a entidade não aceitará violências contra advogados no exercício de sua profissão.

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"Tenham certeza: a advogada será atendida e o caso será apurado. Nós cobraremos providências", disse. Ele também afirmou que pediu que as comissões de Direitos Humanos e de Defesa das Prerrogativas acompanhem o caso.

Envolvimento dos EUA

A possibilidade das crianças estarem fora do Brasil ganhou atenção após uma operação realizada na Flórida, nos Estados Unidos, localizar 163 crianças desaparecidas.

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A família chegou a levantar a hipótese de que uma delas pudesse ser Allan, mas a Polícia Federal informou que nenhuma criança brasileira estava entre as encontradas pelas autoridades americanas.

Os irmãos desapareceram em 4 de janeiro na comunidade São Sebastião dos Pretos. Na ocasião, estavam acompanhados do primo Wanderson Kauã, de 8 anos. Três dias depois, em 7 de janeiro, Wanderson foi encontrado vivo. Ágatha e Allan, seguem desaparecidos. Clarisse Cardoso acredita que os filhos estejam vivos e tenham sido sequestrados.

Um dos grandes obstáculos é a falta de documentos de identificação das crianças. Segundo a advogada, os irmãos nunca tiveram esse tipo de documentação, o que dificulta a inclusão de informações sobre eles em bases de dados oficiais e, consequentemente, a identificação diante de possíveis crianças localizadas.