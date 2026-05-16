Mãe de criança de dois anos que defecou camisinhas vai cumprir prisão domiciliar

A Justiça determinou que a mãe do menino de dois anos que defecou duas camisinhas no banheiro de uma creche em Cerquilho, no interior de São Paulo, cumpra prisão domiciliar. A decisão foi proferida durante uma audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (15). A mulher de 26 anos havia sido presa em flagrante no dia anterior e já acumulava denúncias anteriores por maus-tratos contra os filhos.

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O caso veio à tona após a diretora da unidade de ensino acionar as autoridades de segurança. Ela denunciou a situação ao perceber que a criança apresentava dificuldades para evacuar, momento em que acabou expelindo os preservativos. Imediatamente, uma operação conjunta envolvendo agentes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal foi desencadeada para investigar a responsável e garantir a segurança do menor.

Ao chegarem à residência da família, localizada no bairro Parque das Árvores, as equipes policiais se depararam com um cenário de abandono e extrema insalubridade. O imóvel estava tomado por fezes e as crianças se encontravam sem acesso a água e alimentação. Durante a abordagem, a mãe apresentou comportamento agressivo, ferindo a si mesma e agindo de forma completamente transtornada, o que culminou em sua prisão em flagrante.

O caso foi registrado na Delegacia de Cerquilho sob as tipificações de maus-tratos, estupro de vulnerável e desacato. A Polícia Civil agora concentra as investigações para esclarecer a dinâmica dos fatos, buscando determinar se o menino ingeriu os preservativos de forma acidental devido à falta de cuidados em casa ou se foi vítima de violência sexual. Diante da gravidade da situação, a vítima e seus dois irmãos, de quatro e oito anos, foram resgatados e encaminhados aos cuidados do Conselho Tutelar.

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