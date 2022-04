Da Redação

Mãe de 12 filhos morre enquanto lutava contra invasão russa

Nesta quarta-feira (16), a heroína Olga Semidyanova, médica e mãe de 12 filhos, foi homenageada pelo governo da Ucrânia, após ter morrido, enquanto lutava na linha de frente contra a invasão russa.

Conforme o jornal britânico The Sun, Olga foi ferida, enquanto continuava em combate, mesmo após a maioria da dos soldados da sua unidade estarem mortos. Em Donetsk, a mulher de 48 anos, foi atingida no estômago no dia 03 de março.

A mulher e sua família moravam na cidade de Marhanets, cerca de 240 km de onde faleceu e, de acordo com Júlia, uma de suas filhas, o corpo da mãe ainda não foi recuperado, devido aos intensos combates da região. “Ela salvou os soldados até o fim", disse a filha para o The Sun.

Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia, considera Olga Semidyanova uma heroína nacional. A ucraniana já havia recebido o título de Mãe Heroína, honra concedida às mães de mais de cinco filhos. Além de seus seis filhos biológicos, ela adotou seis órfãos de um orfanato local.







