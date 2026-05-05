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Mãe coloca gravador na mochila de filho e professora é afastada por maus-tratos

Após criança chegar com lesões e hematomas em casa, mãe passou a apurar o que acontecia na sala de aula

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 21:53:23 Editado em 05.05.2026, 21:53:18
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Mãe coloca gravador na mochila de filho e professora é afastada por maus-tratos
Autor Em nota, a Prefeitura informou que soube do caso na segunda-feira (04) e determinou o afastamento imediato da professora como medida cautelar - Foto: Reprodução

Uma mãe registrou boletim de ocorrência contra a professora do filho, de 2 anos, na última quarta-feira (29) após notar hematomas pelo corpo da criança. O caso ocorreu na Escola Municipal de Educação Infantil Tarsila do Amaral, em Sinop (MT). Segundo a mãe, parte das lesões teria sido causada por mordidas de colegas, mas outras levantaram suspeita de maus-tratos por parte da professora.

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A suspeita começou depois que outra mãe colocou um gravador de áudio na mochila do próprio filho. O aparelho teria registrado a professora negando água à vítima e gritando com a criança para que parasse de chorar. Em alguns trechos, é possível ouvir o menino dizendo “ai, ai” enquanto o volume da televisão é aumentado, segundo a denúncia.

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A mãe afirma que levou o caso à direção da escola, mas não obteve retorno. Outros pais também relataram que os filhos chegam em casa com lesões suspeitas.

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Em nota, a Prefeitura informou que soube do caso na segunda-feira (04) e determinou o afastamento imediato da professora como medida cautelar. A direção da escola, até então, não havia recebido nenhuma denúncia formal do tipo. Segundo o município, professores da educação infantil não ficam sozinhos com os alunos e contam com o apoio de monitores durante todo o período de aula.

O caso será apurado pela Polícia Civil.

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denuncia direitos da criança Educação Infantil maus tratos Sinop MT
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