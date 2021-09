Da Redação

Mãe chama a polícia para si mesma após bater no filho

Uma mulher de 30 anos chamou a polícia para si mesma após bater em seu filho, de 10 anos. De acordo com a Polícia Militar (PM), as agressões aconteceram depois do garoto ter furtado um pacote de biscoito do vizinho. A situação foi registrada em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Ainda conforme a PM, a mãe do menino, que é cuidadora de idosos, alegou que o filho está cometendo pequenos furtos na casa de familiares quando ela sai para trabalhar. Por se tratar de família, os casos eram resolvidos sem o apoio da polícia.

Mas, na noite da última quarta-feira (22), ao retornar do trabalho, a mulher soube que o garoto furtou o pacote de biscoitos. Ela disse também que já havia "corrigido" o menino anteriormente, porém, desta vez, ficou descontrolada e pegou um cabo de rodo.

A criança ficou com vários hematomas nas costas e sofreu um corte na testa. Logo após isso acontecer, a mãe ligou para o 190. O menino saiu na rua pedindo socorro e foi acudido pela população.

Assim que uma equipe da polícia chegou no local, acionou o Conselho Tutelar. O menino foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A mãe foi encaminhada à Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, na Região Centro-Sul da capital, para prestar depoimento.