Mãe afoga e coloca bebê no freezer para trazer o ex de volta

Uma mãe foi presa após admitir que tentou afogar o próprio filho e o teria colocado dentro de um freezer para "testar" a reação do pai da criança. Sharday McDonald foi detida depois que as autoridades foram até a residência dela e descobriram que ela havia colocado o bebê no eletrodoméstico após torturá-lo.

continua após publicidade

A mulher, de 30 anos de idade, foi considerada culpada pelos crimes de maus-tratos, roubo de identidade e adulteração de testemunha. Ela foi condenada a trinta dias de prisão e três anos de liberdade condicional no dia 19 de setembro. O crime foi cometido em 28 de outubro de 2021, no Oregon, Estados Unidos.

- LEIA MAIS: Bebê e cachorro morrem após serem deixados em carro por 6 horas

continua após publicidade

De acordo com documento judiciais, o departamento de polícia do condado de Multnomah teria recebido uma denúncia de que um bebê teria sido colocado dentro de um freezer. Quando os policiais chegaram na residência, descobriram que Mcdonald havia afogado o menor e o empurrado no congelador. A polícia também encontrou fotos do bebê sendo abusado. Nas imagens, a mãe segura o filho pelo macacão, enquanto joga água na cabeça dele.

McDonald, inicialmente, disse aos detetives que não queria machucar a criança. Mais tarde, ela admitiu que agiu para ver se o pai do bebê "se importava". Ela também queria forçá-lo a voltar para seu apartamento. Ela está detida no Centro de Detenção do Condado de Multnomah e será libertada em 6 de outubro.

Fonte: Informações g7 news.

Siga o TNOnline no Google News