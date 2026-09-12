Madrugada de fortes chuvas em SP teve ventos de até 92,6 km/h, alagamentos e deslizamentos

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Ao menos 23 pessoas ficaram desabrigadas e outras 66 desalojadas, além de um ferido, durante a madrugada e início de manhã deste sábado, 12, de chuvas intensas no estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, mais de 25 ocorrências foram registradas envolvendo alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos de terra, quedas de muros e danos em residências e estruturas.

Os maiores volumes de chuva foram registrados nos municípios de Cotia e Diadema, 80mm; seguidos por Santana de Parnaíba (78 mm), São Paulo (77 mm), Embu-Guaçu (75 mm), Santo André (71 mm) e Cabreúva e Itapecerica da Serra (70 mm).

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A maior rajada de vento foi registrada em Piraju, com 92,6 km/h. Também foram registrados ventos de 72,7 km/h em Bauru, 66 km/h em Dracena, 61,2 km/h em Araçatuba, 60,5 km/h em Paranapanema, 60,1 km/h em Avaré, 59,4 km/h em Itapeva, 59,3 km/h em Campinas e 58,7 km/h em Piracicaba.

Na capital, o vento mais forte atingiu os 51,5 km/h.

Desmoronamento na Penha

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No início da madrugada, ao menos uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas, entre elas quatro crianças, após um prédio em construção desabar sobre uma casa na zona leste da capital.

Apesar de chover, segundo a Defesa Civil, a relação com as chuvas ainda não foi confirmada.

O desmoronamento aconteceu na Rua Tequici, na Penha, por volta das 2h. A vítima fatal é uma mulher, que não teve a identidade revelada; ela foi retirada dos escombros sem vida.

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Segundo a força, 18 viaturas do Corpo de Bombeiros participam das ações de busca e salvamento, assim como equipes da própria pasta.

Outros dois desabamentos foram registrados em Juquitiba. À 1h, uma casa desabou; um homem de 49 anos ficou ferido com escoriações. Cerca de 20 minutos antes, o Corpo de Bombeiros informou também um deslizamento de terra sobre uma casa; parte da residência desabou.

Alertas e previsão do tempo

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No final da noite da sexta, 11, por volta das 23h25, a Defesa Civil emitiu alerta severo de chuva forte e rajadas de vento intensas, além da possibilidade de granizo, para toda a capital paulista. Ao longo da madrugada, outros 14 alertas foram disparados.

Os avisos alcançaram municípios do Litoral, Vale do Ribeira, sudoeste, oeste, região de Sorocaba, Grande São Paulo e regiões de Campinas, Bauru e Piracicaba, entre outras áreas.

Às 2h10, a chuva forte continuava em toda a capital. Guaianazes, Córrego Guaratiba e Rua Alexandre Legrand seguiam em alerta para a possibilidade de extravasamento de rios e córregos, assim como as Marginais Pinheiros e Tietê, e outros pontos do Centro e Zonas Norte, Leste, Sudoeste, Oeste e Sul.

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O alerta permaneceu ativo durante a madrugada e continua na manhã deste sábado, quando as condições atmosféricas estarão mais favoráveis à formação e à intensificação de tempestades, informou a pasta, explicando que, neste final de semana, o tempo no estado é influenciado por um ciclone extratropical que se formará no Sul do País.

As regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba concentram o maior potencial para tempestades severas e fenômenos meteorológicos adversos, informou a Defesa Civil em nota.

"Nesses locais, existe possibilidade localizada de rajadas muito fortes, granizo de maior intensidade, microexplosões e, pontualmente, tornado em áreas isoladas", completam.