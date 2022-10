Maçonaria: o que ocorre nas reuniões e qual o significado dos símbolos

Da Redação

Os ensinamentos e rituais ainda são um mistério entre os não-maçons

De origem francesa, a maçonaria voltou a se tornar assunto entre a imprensa e o público, após um vídeo que começou a circular com o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), realizando um discurso em um templo maçônico. No Brasil, a Grande Oriente do Brasil (GOB) é a associação de lojas maçônicas mais antigas no país. Os ensinamentos e rituais ainda são um mistério entre os não-maçons, graças ao segredo mantido nas reuniões entre os membros.

Para Kleber Ulisses Lima Silva, policial civil que pertence a Loja Maçônica de Apucarana Trabalho, Ciência e Virtude, há 22 anos, as polêmicas envolvendo o tema ocorrem puramente por falta de conhecimento.

"A Maçonaria nada mais é do que uma Escola iniciática e filosófica. Seu objetivo é moldar o homem para melhor viver e servir a sociedade. Não é secreta, hoje está quase tudo na internet mas ela é discreta. Não tem mistério nenhum, o que acontece é que tratamos assuntos que interessam a poucos. Ali, se prega a liberdade, a igualdade e a fraternidade e principalmente, respeito a todas as religiões, embora a maçonaria não seja uma religião ou uma seita", explicou o maçom apucaranense.

Ele explica também que a Maçonaria é uma sociedade com fins filantrópicos para homens que acreditam em Deus.

"Nossa preocupação é a vida em sociedade. Melhorar o homem por meio de uma filosofia que não está disponível a todos, mas sim, apenas a quem se interessa por ela", afirmou.

Rituais e simbologia

As lojas, como são chamadas, são os locais em que acontecem essas reuniões. A base do método são os conjuntos de símbolos que atribuem todo o método educacional nestas simbologias e rituais. Muitos símbolos fazem parte da construção desta filosofia. Alguns são divididos segundo os graus, cada um com o seu ensinamento, representando algo abstrato ligado diretamente a eles.

Três Grandes Luzes : o Livro da Lei, o Esquadro, o Compasso e o uso do Avental são essenciais, para que a loja possa funcionar. O Livro da Lei, o Esquadro e o Compasso formam a tríade denominada As Três Grandes Luzes;

: o Livro da Lei, o Esquadro, o Compasso e o uso do Avental são essenciais, para que a loja possa funcionar. O Livro da Lei, o Esquadro e o Compasso formam a tríade denominada As Três Grandes Luzes; Livro Sagrado: a Bíblia e, em algumas lojas, o Alcorão e A Torá são encontrados sobre o altar do templo;

a Bíblia e, em algumas lojas, o Alcorão e A Torá são encontrados sobre o altar do templo; Esquadro: junto ao compasso, significa a retidão e a justiça. Joia do Venerável Mestre;

junto ao compasso, significa a retidão e a justiça. Joia do Venerável Mestre; Compasso: indica a busca da perfeição e sempre está junto ao esquadro;

indica a busca da perfeição e sempre está junto ao esquadro; Colunas: as duas colunas que estão no Templo. A da esquerda é chamada Boaz (Booz) e a direita Joab. Ambos representam o limite, o ativo e o passivo e a reflexão interior, para que não se use atalhos, mas o caminho mais difícil para encontrar Deus;

as duas colunas que estão no Templo. A da esquerda é chamada Boaz (Booz) e a direita Joab. Ambos representam o limite, o ativo e o passivo e a reflexão interior, para que não se use atalhos, mas o caminho mais difícil para encontrar Deus; Cinzel: serve para desgastar a pedra, ou seja, a personalidade (simbólico);

serve para desgastar a pedra, ou seja, a personalidade (simbólico); Maço: o maço pode ser feito por meio de diversos materiais como o ferro, a madeira ou borracha. Possuem o sentido de força de vontade, da força em si e da iniciativa;

o maço pode ser feito por meio de diversos materiais como o ferro, a madeira ou borracha. Possuem o sentido de força de vontade, da força em si e da iniciativa; Pedra bruta: é uma metáfora da personalidade, uma pedra que deve ser lapidada por disciplina e estudo. Pedreiros livres: a palavra Maçonaria vem do francês maçonnerie e significa "construção", e pedreiro, "maçom", ou seja, refere-se aos homens livres de pensamento;

é uma metáfora da personalidade, uma pedra que deve ser lapidada por disciplina e estudo. a palavra Maçonaria vem do francês maçonnerie e significa "construção", e pedreiro, "maçom", ou seja, refere-se aos homens livres de pensamento; Malhete: pequeno martelo usado simbolicamente para desgastar a pedra bruta e transformá-la em polida;

pequeno martelo usado simbolicamente para desgastar a pedra bruta e transformá-la em polida; Nível: joia usada pelo 1° Vigilante; indica a igualdade entre todas as pessoas;

joia usada pelo 1° Vigilante; indica a igualdade entre todas as pessoas; Régua: símbolo da retidão;

símbolo da retidão; Alavanca: representa a força utilizada de modo sábio, ajudando a realocar as pedras nos seus devidos lugares;

representa a força utilizada de modo sábio, ajudando a realocar as pedras nos seus devidos lugares; Avental: peça de vestuário que se amarra à cintura, utilizado para proteção dianteira da roupa e do próprio usuário. Feito habitualmente de pano, serve para proteger de nódoas, ou outro tipo de agressão exterior. Também pode ser encontrado em couro, plástico e diversos outros materiais;

peça de vestuário que se amarra à cintura, utilizado para proteção dianteira da roupa e do próprio usuário. Feito habitualmente de pano, serve para proteger de nódoas, ou outro tipo de agressão exterior. Também pode ser encontrado em couro, plástico e diversos outros materiais; Gabinete de Reflexão: cômodo de apenas um vão, tem suas paredes e teto pintados de preto e inscrições de frases e símbolos na parede;

cômodo de apenas um vão, tem suas paredes e teto pintados de preto e inscrições de frases e símbolos na parede; Enxofre, sal e mercúrio: tomam o sentido alquímico, referindo-se às leis herméticas e a criação da Pedra Filosofal;

tomam o sentido alquímico, referindo-se às leis herméticas e a criação da Pedra Filosofal; Ossos (e o crânio): faz parte da iniciação dos maçons; significa o quanto a vida é efêmera e quanto se faz necessário obter a luz da sabedoria;

faz parte da iniciação dos maçons; significa o quanto a vida é efêmera e quanto se faz necessário obter a luz da sabedoria; Estrela de cinco pontas: localizada acima da cabeça do Venerável, representa a perfeição e os aspectos do homem nos cinco níveis: físico, mental, espiritual, emocional e intuitivo;

localizada acima da cabeça do Venerável, representa a perfeição e os aspectos do homem nos cinco níveis: físico, mental, espiritual, emocional e intuitivo; Acácia: está associada à lenda do 3° grau, o seu ramo serviu para que fosse localizado a sepultura do mestre Hirão, construtor do Templo de Jerusalém, morto por três companheiros. Representa a inocência.

