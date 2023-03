Macabro: criança encontra crânio ao brincar em monte de terra

Da Redação

As autoridades estiveram no local na última quarta-feira (1º)

As autoridades estão investigando o achado de um crânio em um monte de aterro na região sul de Palmas, em Tocantins. A Polícia Militar (PM) informou que foi uma criança quem descobriu o membro humano.

Segundo uma testemunha, a terra foi descarregada em frente a uma residência em construção na última terça-feira (28). Desde então, o menino passou a brincar no local e disse a um familiar que havia "uma cabeça de osso no local".

O denunciante relatou que foi verificar na quarta-feira (1º) e chamou a polícia após verificar que realmente havia uma ossada no local. A princípio foi encontrado apenas o crânio.

Equipes da PM, da perícia, do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no endereço. Os agentes inspecionaram o local para levantar informações a respeito do membro encontrado.

Na sequência, o crânio foi recolhido e será submetido a exames periciais.

O caso está sendo investigado.

fonte: Reprodução/Redes Sociais O membro humano será submetido a exames periciais

Com informações do G1.

