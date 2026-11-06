Lutador é preso após atingir mulher com 35 golpes em elevador

Ataque ocorreu em um condomínio na Tijuca, no Rio; suspeito foi baleado na perna durante confronto com um policial

Um lutador de jiu-jítsu de 32 anos teve a prisão temporária cumprida nesta sexta-feira (6), após agredir uma mulher dentro de um elevador em um condomínio na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima recebeu pelo menos 35 golpes durante o ataque, ocorrido na quinta-feira (5).

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Câmeras de segurança registraram a sequência de agressões, que durou pouco mais de dois minutos. A mulher foi atingida com socos, tapas e cotoveladas, além de sofrer um golpe de estrangulamento conhecido como mata-leão.

A gravação mostra que as agressões continuaram após a vítima cair no piso do elevador, aparentemente desacordada. Dois cães estavam no local durante o ataque. Ao sair, o homem deixou a mulher caída e ferida.

De acordo com o comando do 6º Batalhão da Polícia Militar, agentes foram chamados para atender à ocorrência de lesão corporal. Durante a intervenção, o homem entrou em luta corporal com um policial e foi atingido por um tiro na perna.

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O suspeito e a mulher foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar. O material divulgado não informa o estado de saúde deles.

A Polícia Civil informou que a ocorrência também envolvia uma denúncia de invasão de apartamentos. Após o atendimento inicial, investigadores da 18ª Delegacia de Polícia, na Praça da Bandeira, ouviram vítimas e testemunhas e recolheram as imagens do sistema de segurança.

Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial solicitou a prisão temporária ao plantão judiciário. A Justiça acolheu o pedido, e o mandado foi cumprido nas primeiras horas desta sexta-feira.