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INVESTIGAÇÃO

Lutador de MMA "Rogério Cachorro Louco" é morto a tiros após perseguição

Ex-candidato a vereador no Pará e atleta é assassinado em Lucas do Rio Verde (MT)

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 17:55:13 Editado em 07.05.2026, 17:55:08
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Lutador de MMA
Autor Rogério Silva Santos, de 36 anos, era conhecido no esporte como "Rogério Cachorro Louco" - Foto: Redes Sociais

O lutador de MMA Rogério Silva Santos, de 36 anos, conhecido no esporte como "Rogério Cachorro Louco", foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (6) dentro de um mercado no bairro Tessele Júnior, em Lucas do Rio Verde, município a 350 km de Cuiabá (MT). Ele foi executado após ser perseguido por dois homens armados, que fugiram logo após efetuarem os disparos e, até o momento, seguem foragidos.

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De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima tentou usar o estabelecimento comercial para escapar da dupla, mas foi alcançada e atingida por diversos tiros no interior do local. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar atendimento médico de urgência, mas a equipe de resgate apenas pôde constatar o óbito do atleta ainda na cena do crime.

Natural da cidade de Almeirim, no Pará, Rogério também tinha histórico de participação na política local de seu estado natal. Nas eleições municipais de 2020, ele chegou a disputar o cargo de vereador pelo partido Podemos, mas não conseguiu se eleger. As autoridades policiais de Mato Grosso informaram que ainda não sabem qual era a atividade do lutador na região. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar os autores e a motivação do assassinato.

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ASSASSINATO Lucas do Rio Verde MMA NOTÍCIAS Rogério Cachorro Louco
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