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Lula: Vocês não têm noção do preconceito contra escola pública que tinha dentro do meu governo

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 21:05:00 Editado em 23.06.2026, 02:38:34
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, em seu primeiro mandato, havia um "preconceito" entre integrantes de seu governo contra estudantes de escola pública, colocando em dúvida a realização das Olimpíadas de matemática para alunos de escolas públicas.

O petista disse aos alunos que eles estavam "realizando um sonho" dele ao se dedicarem na olimpíada de matemática.

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"Vocês não têm noção do sonho que estão realizando dentro da cabeça de um jovem de 80 anos de idade. Agora, parece tudo fácil, mas eu conto sempre a história de quando discuti as Olimpíadas de Matemática", contou.

"Vocês não têm noção do preconceito que, mesmo dentro do meu governo, tinha com relação à escola pública. Cansei de ouvir pessoas dizendo que eu era louco e que os alunos da escola pública não estavam preparados e não iam participar", afirmou, durante a premiação da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática, no Rio de Janeiro.

Lula entregou as medalhas aos estudantes. No início de seu discurso, interagiu com os alunos. Perguntou seus sonhos, o que diriam para colegas que precisassem de estímulo para estudar e o que os pais disseram quando se inscreveram para a competição. Esse formato de eventos, com maior interação entre o presidente e os presentes, é algo que o Palácio do Planalto tem buscado fazer com frequência.

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