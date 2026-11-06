O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 6, que o Brasil vai continuar com a pauta de redução da dependência de combustíveis fósseis na próxima Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP) será realizada em Antália, na Turquia, entre os dias 9 e 20 de novembro de 2026.

Segundo o presidente brasileiro, os países produtores de petróleo não queriam "ouvir falar" sobre o chamado mapa do caminho para uma transição com vistas à redução da dependência de combustíveis fósseis. Sem acordo em âmbito multilateral, o governo federal anunciou a elaboração de um plano próprio. O texto é tratado agora pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

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"Vamos chegar com muita força nesta COP31. Vamos chegar dizendo o que nós fizemos e, como o que nós fizemos, podemos desafiar os outros a fazerem", declarou Lula. "Vamos à COP31 com proposta para que mudo leve a sério redução de dependência de petróleo", acrescentou.

O presidente também apontou que a possibilidade de diminuição da dependência de combustível fóssil poderá ser mais rápida, com os instrumentos hoje disponíveis e a diversificação da matriz energética. Apontou ainda que houve diminuição das queimadas em todos os biomas brasileiros, em maior ou menor nível. "Vamos à Turquia orgulhosos da redução das emissões de gases estufa do Brasil", disse.