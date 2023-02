Lula sobrevoa região atingida pelas chuvas em SP e segue para São Sebastião

Giordanna Neves (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca na manhã desta segunda-feira, 20, no município de São Sebastião (SP) para visitar as áreas afetadas pelas chuvas. Ele estará acompanhado de ministros, como a do Planejamento, Simone Tebet, e o de Comunicação, Paulo Pimenta. De acordo com a agenda divulgada à imprensa, Lula chegará às 10h em São José dos Campos (SP) e fará um sobrevoo na região do Litoral de São Paulo. Às 10h30, o presidente vai se reunir com lideranças e autoridades locais, no Teatro Municipal de São Sebastião, no centro da cidade do litoral norte paulista. Em seguida, Lula fará atendimento à imprensa.