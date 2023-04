Lula sobrevoa áreas atingidas e defende união entre governos contra enchentes

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou na manhã deste domingo, 9, áreas atingidas pelas chuvas no Maranhão. As fortes chuvas que atingem o Estado do Nordeste desde o mês passado deixaram seis pessoas mortas, além de um rastro de destruição. Ao menos 64 municípios decretaram situação de emergência. A cidade de Buriticupu está em estado de calamidade pública.

continua após publicidade .

"O governo federal está trabalhando ao lado de prefeituras e do governo estadual para atender e auxiliar os atingidos. Agora, nós vamos mostrar que não é possível o País dar certo sem união", disse o presidente. "Eu já morei em bairros que enchia dágua. Eu sei o que as pessoas afetadas pela enchente passam. Perdem geladeira, fogão, colchão. Temos que cuidar das pessoas atingidas", publicou Lula no Twitter.