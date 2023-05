Lula sanciona projeto que institui Política Nacional de Saúde Bucal no SUS

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona nesta segunda-feira (8) o projeto de lei que institui a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e retomada do Brasil Sorridente. A cerimônia está prevista para logo mais, às 11h, no Palácio do Planalto. Antes disso, Lula se reúne com os ministros da Secretaria-Geral, Márcio Macedo; de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; e de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Às 15h, o presidente recebe o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho. Às 16h, reúne-se com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.