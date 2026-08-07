Lula sanciona lei que estende aplicações do FGTS em crédito a filantrópicas até 2030
Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei 15.486, que estende até 2030 a autorização para que os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) possam sem aplicados em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e às instituições sem fins lucrativos.
A medida também vale para as instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência e que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS).
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O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).