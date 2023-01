Da Redação

Lula recebe a faixa presidencial das mãos de representantes do povo brasileiro.

Representantes do povo brasileiro entregaram neste domingo (1º) a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O grupo foi formado por oito pessoas:

Francisco: uma criança de 10 anos, moradora de Itaquera, periferia de São Paulo; Aline Sousa: catadora, 33 anos Cacique Raoni Mtuktire Weslley Viesba Rodrigues, metalúrgico do ABC Murilo de Quadros Jesus, professor de português Jucimara Fausto dos Santos, cozinheira que ficou dez meses na Vigília Lula Livre Ivan Baron, influencer na luta anticapacitista Flávio Pereira, artesão que ficou 580 dias na vigília Lula Livre

O ato inédito quebrou o suspense em torno de quem entregaria a faixa para Lula. Isso porque um decreto de 1972 propõe que o presidente da República receba de seu antecessor a faixa.

No entanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou na sexta-feira (30) para os Estados Unidos e não participou do evento.

Durante a entrega da faixa, Lula se emocionou e, de mãos dadas com os integrantes do grupo, saudou o público presente em frente ao Palácio do Planalto.

A primeira-dama, Janja da Silva, o O vice-presidente, Geraldo Alckmin, e sua esposa Lu Alckmin também participaram do momento.

A transmissão da faixa presidencial é apenas um ato simbólico. A única exigência para que a posse ocorra é que o vencedor da eleição jure respeito à Constituição no Congresso Nacional.

