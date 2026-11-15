Lula promete desmatamento zero até 2030 e exalta participação popular durante eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou neste domingo, em declaração à imprensa, em Manila, nas Filipinas, as políticas ambientais do seu mandato, mencionando que, pela primeira vez na história, houve queda no desmatamento em todos os biomas do País no ano passado. Durante discurso à imprensa em Manila, nas Filipinas, o petista destacou que é perfeitamente possível que o Brasil atinja o desmatamento zero em 2030 e salientou que não há contradição entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico.

"Nós queremos convencer o mundo empresarial e a economia mundial, que investir na preservação pode ser uma forma moderna de ganhar dinheiro de forma eficaz. É por isso que no Brasil vamos investir muito na chamada economia verde, para que a gente possa extrair da floresta em pé, aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem extrair da floresta derrubada. Esse é o dado concreto: provar ao mundo que uma árvore em pé pode trazer mais ganho do que uma árvore derrubada", discursou.

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Nesse sentido, Lula citou a importância da criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), idealizado pelo governo brasileiro no ano passado. Durante a visita às Filipinas, o presidente participou de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que anunciou um aporte de US$ 400 milhões no fundo.

Ao final do discurso, Lula também comentou sobre as eleições presidenciais do Brasil, realizadas há três semanas e se disse surpreso ao saber que o pleito foi acompanhado com tanta atenção pelos países asiáticos.

O presidente exaltou a participação popular antes das eleições e frisou que o povo foi às ruas quando percebeu que havia possibilidade de o Brasil eleger "um miliciano" para a presidência, em referência ao seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL). "O mundo viu no Brasil a possibilidade da gente salvar o multilateralismo, a democracia e salvar a participação da sociedade nas decisões".