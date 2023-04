Lula pede um minuto de silêncio por vítimas de tragédia em SC

Marlla Sabino, Sofia Aguiar e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou nesta quinta-feira, 5, em evento no Palácio do Planalto, sobre a tragédia em creche em Blumenau, Santa Catarina, que aconteceu nesta manhã. O chefe do Executivo afirmou que hoje é um dia que deixa seres humanos "enojados" e pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

continua após publicidade .

"Jamais imaginávamos que poderia acontecer o que aconteceu hoje. O cidadão teve a pachorra de matar quatro crianças", disse, durante evento que marca a assinatura de decretos que mudam o novo Marco Legal do Saneamento. "Não tem palavras para consolar as famílias."

Um ataque na creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, na Rua dos Caçadores, no interior do Estado, deixou quatro mortos, segundo o Corpo de Bombeiros. O governo anunciou hoje que irá criar um grupo de trabalho interministerial de valorização da "cultura de paz" e contra violência, que será coordenado pelo ministro da Educação, Camilo Santana.