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Lula pede para diretor da OMS mandar recado sobre SUS para Trump

Escrito por Lavínia Kaucz e Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 18:07:00 Editado em 28.07.2026, 18:17:55
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para mandar um recado ao presidente norte-americano Donald Trump sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

"Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da OMS, diga para ele como um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República", disse Lula em visita ao Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28.

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Lula também pediu ao diretor da OMS que diga a Trump que "qualquer pobre do Brasil pode fazer" um tratamento contra o câncer. "Tratamento de saúde não é para rico, é para quem está doente. E nós queremos fazer um atendimento preventivo para evitar que as pessoas fiquem doentes desnecessariamente", acrescentou.

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LULA/OMS/TEDROS ADHANOM/SUS/RECADO/TRUMP
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