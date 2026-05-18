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Lula participa de inauguração de novas linhas do acelerador de partículas Sirius em Campinas

Escrito por Geovani Bucci e Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 10:25:00 Editado em 18.05.2026, 10:37:11
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, na manhã desta segunda-feira, 18,, da inauguração de quatro novas linhas de luz síncrotron do acelerador de partículas Sirius, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas (SP). As novas linhas têm o intuito de ampliar a capacidade brasileira de pesquisa em áreas estratégicas como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais. A expectativa é de que o presidente faça um pronunciamento às 11h10 desta segunda-feira, acompanhado da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Considerado a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil, o Sirius integra o grupo restrito de países com fonte de luz síncrotron de quarta geração. O equipamento funciona como um "supermicroscópio" capaz de analisar estruturas em escala atômica e apoiar pesquisas avançadas em diferentes áreas do conhecimento. Entre 85% e 90% de seus componentes foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil.

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Saúde

A agenda do presidente em Campinas inclui, ainda, o lançamento da Pedra Fundamental do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, iniciativa coordenada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A iniciativa visa ampliar o desenvolvimento nacional de tecnologias estratégicas voltadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), como biomoléculas, biossensores, dispositivos médicos e novos diagnósticos. O evento terá a participação do ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda.

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