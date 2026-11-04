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Lula parabeniza o Senado pela aprovação da PEC da Segurança Pública

Escrito por João Paulo Nucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), parabenizou o Senado pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. "Parabenizo o Senado Federal pela aprovação da PEC da Segurança Pública, que encaminhamos ao Congresso para fortalecer o combate ao crime organizado", disse o presidente, em publicação no X na noite da terça-feira, 3. "Vamos somar a esse avanço a criação do Ministério da Segurança Pública, com foco em inteligência, planejamento e cooperação com estados e municípios para enfrentar as facções e as milícias."

Em uma imagem divulgada junto à mensagem, Lula repetiu o slogan utilizado durante a campanha eleitoral sobre o tema: "Para o cidadão, proteção. Para o bandido, prisão."

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"O povo brasileiro tem o direito de trabalhar, voltar para casa e viver com tranquilidade. Garantir esse direito é um compromisso do Governo do Brasil", concluiu o presidente.

A PEC da Segurança Pública foi aprovada na terça-feira pelo Senado por unanimidade, em dois turnos, e seguiu para promulgação.

O texto foi uma bandeira da campanha pela reeleição do presidente Lula.

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SEGURANÇA PÚBLICA/PEC/SENADO/APROVAÇÃO/LULA/FELICITAÇÕES
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