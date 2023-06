Lula: Na hora que enfrentarmos garimpo ilegal, vamos ver que crime organizado está lá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar os garimpeiros que atuam de forma ilegal no Brasil. De acordo com o presidente, o garimpo ilegal precisa ser enfrentado como forma de combate ao crime organizado.

"Não é possível que se explore garimpo sem autorização, esse país tem lei", disse o presidente em pronunciamento no Palácio do Planalto em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

No discurso, Lula renovou sua cobrança aos países ricos para que cumpram suas promessas e ampliem o financiamento para combater o desmatamento ilegal na Amazônia. "Eu desconfio que países ricos prometem o que não podem ou não querem dar", afirmou o petista, que ainda reiterou que tem compromisso com os povos indígenas diante da "dívida acumulada" do Brasil com eles.

A fala de tom ambientalista em meio à ofensiva do Centrão sobre a pauta sustentável do governo, contudo, veio acompanhada de uma defesa da composição com a exploração da Amazônia. Para Lula, é preciso "cuidar do povo e da floresta". "Não podemos permitir que os amazônicos continuem sendo pobres do planeta", declarou o petista, em linha com o discurso adotado desde a campanha. "Queremos extrair, pesquisar, a riqueza da biodiversidade para o sustento do povo", acrescentou.

Lula ainda voltou a dizer que não é preciso derrubar árvores para plantar soja ou cana de açúcar.