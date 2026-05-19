Lula liga para diplomata pai de jovem morta em atropelamento no RJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou na tarde desta terça-feira, 19, para o diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto, assessor especial no gabinete presidencial, para transmitir condolências pela morte da filha dele, Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos. A jovem morreu no domingo, 17, um dia depois de ser atropelada em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

A jovem havia acabado de chegar à cidade, deixado as malas no novo apartamento e saído para passear. Além dela, também ficaram feridos a mãe, Ana Patrícia Neves Abdul Hak, que é cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires, e um homem que não teve a identidade divulgada. Ambos foram atendidos no Hospital Municipal Miguel Couto e já receberam alta.

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Lula informou nas redes sociais sobre a ligação para Ibrahim. "Como pai, não consigo imaginar angústia maior do que ver partir uma filha amada. Pedi a ele que transmitisse a sua esposa Ana Patrícia, a toda a família e amigos minhas mais sentidas condolências nesse momento de dor e perda irreparável", afirmou o presidente.

Anteriormente nesta terça, o diplomata relembrou a personalidade da filha e falou sobre a tristeza da perda. "Ela era uma fonte de alegria, de amor, de juventude. Aquela pessoa que traz a música, a dança, as piadas, as provocaçõezinhas. Era um anjo que Deus me deu, eu e minha mulher vivemos com esse anjo durante 20 anos. E a forma de ver isso para nós é agradecer esses 20 anos. Até evitar pensar no futuro. Se for de dor, será de dor", disse Ibrahim em entrevista à TV Globo.

O acidente

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A Polícia Civil do Rio investiga o caso. O corpo da jovem será transferido para São Paulo após ser liberado na segunda-feira, 18, pelo Instituto Médico Legal do Rio.

Segundo testemunhas, o atropelamento aconteceu quando o motorista de uma van perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um ciclista e invadiu a calçada na esquina das ruas Vinicius de Moraes e Visconde de Pirajá. Mariana, que havia chegado ao Rio poucas horas antes do acidente, foi uma das pedestres atingidas.

Formada em Administração de Empresas na ESCP Business School, em Turim, Mariana viveu cerca de dez anos no exterior e se preparava para iniciar uma nova etapa profissional no Brasil, onde pretendia assumir um cargo em uma multinacional.