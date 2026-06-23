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Lula entrega equipamento de radioterapia em SP e exalta governo: 'Sonho de muito tempo'

Escrito por Gabriel de Sousa e Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 18:40:00 Editado em 23.06.2026, 18:48:52
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, 23, que o Brasil está vivendo um "sonho", ao se referir ao governo dele. A fala do petista foi feita durante uma agenda da zona leste da cidade de São Paulo. "O que acontece no Brasil hoje é um sonho que muitos de nós acalentamos há muito tempo", afirmou o presidente. No início do discurso, Lula pediu desculpas pela rouquidão que o acomete desde o início desta semana.

Lula entregou nesta terça-feira um acelerador linear de alta tecnologia ao Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo. Segundo o presidente, a máquina é melhor que a que ele foi submetido para tratamento de câncer de pele via radioterapia, encerrado na semana passada.

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"A máquina que vocês vão fazer radioterapia aqui na zona leste é muito mais moderna do que aquela que eu faço em Brasília e que acabei de fazer 15 sessões. É uma demonstração de que nós não estamos fazendo favor, o que nós queremos é que, independentemente do lugar onde mora, da cor, da religião, do partido, todos têm direito a um tratamento igual, justo e de boa qualidade", declarou o presidente.

O presidente exaltou o programa Farmácia Popular, afirmando que o intuito do governo é garantir que todos os remédios de uso contínuo estejam à disposição da população carente. "Não foram poucas as pessoas que morreram nesse país por falta de R$ 5 ou R$ 10 para comprar um remédio. Nós criamos o Farmácia Popular para garantir que todo remédio de uso contínuo seja dado de graça para as pessoas", disse o presidente.

Lula também detalhou os avanços dos programas de saúde do governo. Segundo o presidente, até o fim do ano haverá 150 carretas para realização de exames do Agora Tem Especialistas, além de 800 vans odontológicas que estão em periferias para tratamento de canal e próteses dentárias.

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O presidente afirmou também que o governo está procurando a população para realizar tratamentos de forma civilizada e com respeitabilidade. Lula também disse que todos os 26 Estados e o Distrito Federal terão uma máquina de radioterapia.

O petista ainda propagandeou os números econômicos do governo, em especial o reajuste do salário mínimo. Esses números e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil são considerados uns dos carros-chefes da pré-campanha do presidente.

Novos equipamentos de radioterapia também foram entregues nas cidades de Fortaleza (CE) e Sinop (MT). O presidente anunciou ainda investimentos para a instalação de saúde paulista que somam R$ 166,7 milhões por meio dos programas Agora Tem Especialistas e Novo PAC Saúde.

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Lula disse, no fim do discurso, que pretende ainda voltar à Zona Leste de São Paulo para inaugurar um instituto federal de ensino.

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