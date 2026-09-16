Lula: em um 4º mandato, quero definir a educação; vamos universalizar escolas de tempo integral

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira, 16, que pretende universalizar a oferta de escolas de tempo integral até o ensino médio e ampliar para mil o número de institutos federais em um eventual quarto mandato. Durante participação no podcast Desce a Letra, o petista também prometeu novos cursos voltados às demandas do mercado de trabalho.

"Educação agora vai ser escola de tempo integral até o ensino médio para todo mundo. Vamos universalizar escola de tempo integral", declarou. Lula disse que pretende continuar expandindo as universidades e criar cursos para preparar os estudantes "para as novas funções que o mercado está cobrando".

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O presidente também afirmou que pretende enviar estudantes à China, aos Estados Unidos e à Alemanha para buscar formação em inovação. Segundo ele, o investimento em educação deve permitir ao Brasil ampliar suas exportações para além de produtos como soja, minério de ferro, milho e carne.

Ao abordar a inteligência artificial, Lula defendeu a formação de profissionais e o desenvolvimento de tecnologia em português. Disse que pretende abrir cursos nas universidades e nos institutos federais e sustentou que a regulação da inteligência artificial deve ser discutida globalmente.

As promessas foram apresentadas após uma pergunta sobre as prioridades de um novo mandato. Lula afirmou que passou dois anos e meio reconstruindo estruturas e políticas públicas e disse que o País está preparado para avançar.

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Ajuda ao Corinthians

Na entrevista ao podcast, Lula também disse que está tentando ajudar o Corinthians a resolver sua dívida com a Caixa Econômica Federal. O presidente afirma ter sugerido ao presidente do banco uma operação envolvendo o Parque São Jorge e um convênio com o setor imobiliário para quitar o débito.

O petista afirmou que o Corinthians tomou R$ 400 milhões para construir seu estádio, já pagou R$ 1 bilhão e ainda deve R$ 600 milhões. Lula atribuiu a situação aos juros.