Lula: Elite não se preocupa se alguém está segregado com hanseníase

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 24, que a elite do Brasil não se preocupa se há pessoas com hanseníase segregadas pelo País. Ele deu a declaração em cerimônia no Palácio do Planalto.

"Não pensem que um grã-fino qualquer vai se preocupar com alguém que está com hanseníase, que mora numa colônia lá no Estado do Amazonas. Não pensem que alguém da elite desse País, da elite política, vai se preocupar com alguém que está segregado numa colônia lá em Cruzeiro do Sul no Estado do Acre", disse o presidente da República.

"Não pense que alguém vai se preocupar com alguém que está confinado e segregado numa colônia em Betim, ou em qualquer outro lugar desse País", declarou Lula.

"Eu queria que vocês compreendessem que governar para pobre, governar para negro, governar para a periferia, governar para pessoas com deficiência, governar para pessoas que compõem a maioria desse país que são as pessoas que labutam das 5 da manhã às 10h da noite para ganhar o pão de cada dia. Para governar esse país é muito difícil", disse ele.

"Muito fácil é contratar um viaduto, muito fácil é contratar uma ponte. Se bem que tudo isso é muito importante para o país. Muito fácil é contratar até uma ferrovia. Muito fácil até fazer uma universidade. Difícil é você lembrar que tem gente que não vai usar essa estrada, que não usar essa ferrovia, que não vai nessa universidade, e que você precisa ir até elas para dizer 'se vocês não podem vir até mim, eu venho até vocês'", declarou o petista.

O presidente falou em cerimônia de sanção do projeto de lei que cria pensão para filhos de pessoas com hanseníase submetidas compulsoriamente a isolamento ou internação.