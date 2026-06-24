Lula edita decreto que cria o Banco Nacional de Celulares com Restrição
Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 07:40:00 Editado em 25.06.2026, 06:41:32
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou o decreto 13.034 que cria o Banco Nacional de Celulares com Restrição (BNCR). O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), inclui os dados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas.
"O BNCR será administrado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e substituirá o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição", completa o decreto.
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