Lula e Flávio Bolsonaro empatam em 45% no segundo turno, afirma pesquisa

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Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (16) mostra um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma simulação de segundo turno para a eleição presidencial, ambos com 45% das intenções de voto. O levantamento também aponta que o petista abriu vantagem sobre outros possíveis adversários, como os governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), com quem estava tecnicamente empatado na rodada de abril.

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Esta é a primeira pesquisa divulgada após o site Intercept Brasil revelar, na última quarta-feira (13), que Flávio Bolsonaro pediu dinheiro ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para financiar a produção de "Dark Horse". A obra é uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com estreia prevista para setembro. Segundo a reportagem, o banqueiro pagou R$ 61 milhões ao senador e o montante foi transferido para um fundo nos Estados Unidos. O pré-candidato confirmou o pedido de recursos, mas negou qualquer irregularidade na operação.

Apesar da repercussão do caso, a maior parte das 2.004 entrevistas do Datafolha foi realizada antes da publicação da reportagem, entre 12 e 13 de maio. Em abril, Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente, com 46%, contra 45% de Lula. O quadro era de empate técnico. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00290/2026.





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Cenário Lula x Flávio

Lula: 45% (eram 45% em abril e 46% em março);

Flávio Bolsonaro: 45% (eram 46% em abril e 43% em março);

Branco/nulo/nenhum: 9% (eram 8% em abril e 10% em março);

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Não sabem: 1% (era 1% em abril e março).





Cenário Lula x Zema

Lula: 46% (eram 45% em abril);

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Romeu Zema: 40% (eram 42% em abril);

Branco/nulo/nenhum: 13% (eram 11% em abril);

Não sabem: 2% (eram 2% em abril).

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Cenário Lula x Caiado

Lula: 46% (eram 45% em abril e 46% em março);

Ronaldo Caiado: 39% (eram 42% em abril e 36% em março);

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Branco/nulo/nenhum: 13% (eram 11% em abril e 16% em março);

Não sabem: 2% (era 1% em abril e março).





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As informações são do G1.