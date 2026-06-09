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Lula diz que 'terá prazer' em mandar medida provisória contra calote a vigilantes após cobrança

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 17:42:00 Editado em 09.06.2026, 17:54:10
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 9, que terá prazer em mandar uma medida provisória para coibir calotes dados a vigilantes privados. A afirmação do presidente foi feita após um pedido do deputado distrital Chico Vigilante (PT-DF), liderança sindical do setor, que foi convidado a falar por Lula.

"Eu terei o maior prazer de mandar uma lei acabando com o calote neste País. Eu, se eu pudesse, acabava com o calote em tudo: na política, na vigilância. Porque o político que é eleito e não cumpre o que prometeu, ele também deu um calote, ele também precisaria ser punido", disse Lula.

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O presidente assinou nesta terça-feira o decreto que regulamenta o Estatuto da Segurança Privada. A legislação estabelece novas diretrizes para empresas, instituições financeiras e profissionais, modernizando o marco legal que era datado da década de 1980.

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