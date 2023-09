Lula diz que Brasil terá revolução de conectividade e se igualará a países desenvolvidos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Brasil irá passar por uma "revolução" na conectividade no âmbito da educação pedagógica. Segundo ele, a partir do programa Escolas Conectadas, que será lançado no período da tarde desta terça-feira, 26, o País irá se igualar às nações desenvolvidas. "Estou muito otimista. Acho que, a partir desse programa, a gente começa a fazer uma verdadeira revolução nesse país", disse Lula, durante transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, denominada de

, nesta terça-feira, pela manhã. "Esse país não vai ficar devendo a nenhum país do mundo em palavra de conectividade." E declarou: "Quem você quer de exemplo? Finlândia, Noruega, Dinamarca, Áustria, Suécia? Pois é, vamos ser melhor ou igual." A previsão do governo, segundo o presidente, é conectar 138.400 escolas até 2026, quando termina seu terceiro mandato. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, que participou da transmissão, será definida a implantação de banda larga em todas as escolas ainda sem conectividade. "A partir de 2026, a gente terá outro país, melhor informado, mais conectado", comentou Lula. No período da tarde, o chefe do Executivo assinará decreto para criar um programa de estratégia para instalar internet em escolas do Brasil. A assinatura ocorrerá durante evento de lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, previsto para as 15h30.