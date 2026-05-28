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Lula diz estar 'chateado' com evasão de alunos do ProUni por dificuldades financeiras

Escrito por Gabriel de Sousa (Broadcast) (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 19:14:00 Editado em 28.05.2026, 19:23:45
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 28, que ficou 'chateado' ao descobrir que existem alunos do Programa Universidade para Todos (ProUni) que desistem dos cursos superiores por dificuldades financeiras.

A declaração foi dada durante a sanção do projeto que cria a Universidade Federal Indígena (Unind), primeira instituição de ensino superior do País voltada aos povos originários.

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Lula disse que é preciso criar medidas para que as evasões não aconteçam. "Uma coisa que fiquei sabendo que me deixou um pouco chateado é que tem muitos alunos do ProUni que desistem da universidade por adversidade financeira, que é uma coisa que nós temos que pensar em como evitar que um jovem que faz um esforço para chegar na universidade, desiste por problemas financeiros", disse o presidente.

A Universidade Federal Indígena

No início de maio deste ano, o Senado aprovou o projeto da criação da Unind sem alterações ao que já havia passado pela Câmara dos Deputados.

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A nova universidade, sancionada por Lula, terá como sede a antiga Universidade dos Correios, em Brasília. A proposta é que a unidade comece a funcionar em 2027 e seja dedicada a atender os interesses da população indígena brasileira, que não possui ensino superior dedicado ao grupo. Incialmente, a universidade deve oferecer 10 cursos, com 366 docentes e atender 2,8 mil alunos. É prevista também a construção de campus espalhados pelo País.

Em um rápido discurso em cerimônia fechada no Palácio do Planalto, Lula disse que o Brasil está ensinando o mundo a compreender a possibilidade de garantir direitos à população indígena de "forma civilizada".

Nos próximos dias, Lula também deve sancionar a criação da Universidade Federal do Esporte (UFEsporte).

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