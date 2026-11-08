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Lula cita Enem como ?guerra contra retrocesso? e diz a estudantes que diploma ?vale a pena?

Escrito por Vinícius Valfré (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se referiu ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 8, como uma "guerra contra o retrocesso" e uma "guerra pela educação".

Lula visitou a sala de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), em Brasília, interagiu com servidores do Ministério da Educação (MEC) e fez uma breve manifestação para os canais oficiais do governo.

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"Estamos fazendo uma guerra contra o retrocesso. Estamos fazendo uma guerra pela educação, uma guerra que significa paz, que significa envolver 600 mil soldados ajudando os estudantes, para que a gente garanta lisura", afirmou.

O chefe do Poder Executivo também disse que "vale a pena" ter diploma universitário. O desempenho dos estudantes no Enem é usado como processo seletivo para universidades públicas.

"Não é verdade que não vale a pena ter diploma universitário. Você vê a experiência de uma pessoa que vai procurar uma vaga num local qualquer para trabalhar: uma que tem formação, outra que não tem formação. A que tem formação é tratada como se fosse gente, de forma respeitosa. As pessoas podem ter um currículo. Uma pessoa que não tem formação, sabe, não é tratada com respeito. Já vivi isso na pele muitas vezes", declarou.

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O Enem é aplicado nos dias 8 e 15 de novembro para 5 milhões de estudantes inscritos, dos quais 64% são mulheres.

Antes de fazer o discurso, Lula disse que falaria pouco porque precisava preservar a voz, que está rouca há 15 dias.

"Eu saí de casa com a recomendação da Janja (a primeira-dama, Rosângela da Silva) para falar o menos possível pra ver se eu saro dessa rouquidão que já tá durando uns 15 dias. Eu nunca fiquei rouco tanto tempo", disse.

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