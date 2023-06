Lula chega ao auditório da UFABC para inauguração de prédio com laboratórios de pesquisa

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Eduardo Laguna e Bruno Luiz (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou no final da manhã desta sexta-feira, 2, ao auditório da Universidade Federal do ABC (UFABC), em São Bernardo do Campo (SP), onde inaugura hoje um novo prédio da instituição de ensino superior. A estrutura abriga o chamado Bloco Zeta de Laboratórios, que agrega um conjunto de 22 laboratórios de pesquisa científica e inovação tecnológica voltados à produção de conhecimento em áreas como genética, desenvolvimento energético e equipamentos médicos.

O valor total do investimento é de R$ 28,5 milhões. O governo federal repassou R$ 13,6 milhões por meio do orçamento da universidade e mais R$ 3,1 milhões pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Finep). O valor restante foi proveniente de emendas parlamentares.

Segundo o governo federal, esta é a primeira inauguração de Lula em um campus universitário desde o início do mandato. A visita também marca a volta do presidente à instituição de ensino do ABC paulista, criada em seu primeiro mandato e da qual recebeu título Doutor Honoris Causa.

Lula está acompanhado dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Educação, Camilo Santana; das Mulheres, Cida Gonçalves. dos Portos e Aeroportos, Márcio França; dos Transportes, Renan Filho; Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira; e do Trabalho, Luiz Marinho. Participam também do evento o senador Alexandre Giordano (MDB-SP) e o prefeito de São Bernardo Campo, Orlando Morando (PSDB), vaiado pelo público ao ser anunciado.