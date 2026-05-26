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Lula: BR-319 será a estrada com o maior cuidado ambiental do mundo

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 13:17:00 Editado em 27.05.2026, 01:37:00
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu as obras na rodovia BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO) e disse que ela "vai ser feita com o maior cuidado ambiental de qualquer estrada já feita em qualquer país do mundo".

"Fico muito feliz de encontrar aqui pessoas que sabem o que o valor que é reconstruir a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Ela não é uma estrada qualquer, está situada em um lugar muito sensível da Amazônia, e para autorizarmos fazer a estrada estamos discutindo há meses o sistema de segurança ambiental mais seguro", afirmou o presidente durante entrega de casas do Minha Casa, Minha Vida em Manaus. "Vamos trabalhar, talvez seja a estrada que vai ser feita com o maior cuidado ambiental de qualquer estrada já feita em qualquer país do mundo. Será a estrada modelo de qualidade e preservação ambiental", completou.

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A rodovia tem 885 km de extensão. O principal foco de atenção está no chamado "trecho do meio", onde a rodovia é somente de barro, entre os km 250 e 655. Essa área passa pelo coração da Amazônia.

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BR-319 DEFESA Lula Meio Ambiente obras rodovias
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