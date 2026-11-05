Lula: Amanhã faremos 1ª discussão para criar e mandar MP do Ministério da Segurança Pública

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 5, que iniciará amanhã, 6, as discussões para criação do Ministério da Segurança Pública. Em uma live em seu canal no YouTube, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), o petista disse que a nova pasta estará prevista em uma Medida Provisória, mas não deixou claro quando pretende editar o texto.

"Amanhã, já vamos fazer a primeira discussão, que vou criar e mandar a Medida Provisória criando o Ministério da Segurança Pública, discutindo dinheiro para a gente gastar, investir e garantir aquela frase: 'Ao trabalhador, proteção. Ao bandido, a prisão'", declarou.

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Lula vinha condicionando a criação da nova pasta à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que recebeu o aval do Senado na terça-feira, 3. O texto ainda precisa ser promulgado pelo Congresso Nacional para entrar vigor, mas a cerimônia ainda não tem data para ocorrer.