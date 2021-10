Da Redação

Luisa Mell demite advogado que pediu prisão de ex-marido

A ativista Luisa Mell decidiu demitir o advogado Angelo Carbone após ele pedir a prisão preventiva do ex-marido dela, Gilberto Zaborowsky. Luisa e o empresário estão se separando há quatro meses, após ele autorizar que a ativista passasse por um procedimento estético sem autorização dela.

continua após publicidade .

Luisa disse que não tinha nenhum interesse em pedir a prisão do ex-marido, com quem tem um filho. Ela ficou irritada quando soube que o advogado havia tomado uma decisão tão importante sem consultá-la. “Ele é pai do meu filho”, disse a ativista em entrevista a Ricardo Feltrin, do UOL.

Procurado pelo UOL, Angelo disse que não sabia da demissão. “Eu ainda não fui comunicado, mas não vejo nenhum problema. Isso é direito dela”, explicou.

continua após publicidade .

Com informações: UOL