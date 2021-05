Luís Roberto protesta contra Copa América no Brasil

Continua após publicidade

O comentarista de esportes, Luís Roberto ficou irritado nesta segunda-feira, após o anúncio de que a Copa América será sediada no Brasil, em meio à uma terceira onda da Covid-19 no país. Ele fez duras críticas ao governo federal, enquanto estava ao vivo durante o programa Seleção SporTV.

“Isso é uma vergonha. O boladão hoje vai chegar com tudo. Essa Copa América fora de hora, que já não deveria ser realizada. Claro, a pandemia interrompeu várias competições mundo afora, e obviamente que neste momento, com o calendário todo estrangulado no Brasil, a Copa América é só mais um torneio caça-níquel, sem nenhuma expressão nesse momento. A última que foi disputada no Brasil teve sua relevância, sua atmosfera”, disse o narrador, antes de subir o tom e citar, inclusive, a demora do governo brasileiro em responder cartas da Pfizer sobre vacinas contra a Covid-19.

Além de desfalcar os times, de absolutamente amontoar o calendário, um mês de Copa América… Já seria ridícula a realização dela em condições normais, aí vem a notícia, depois da desistência de vários países irmãos, que não têm condições por conta da pandemia de realizar a Copa América, e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou nove meses para responder à carta da Pfizer, respondeu em dez minutos que ‘vamos fazer a Copa América’. Abertura em Brasília, jogos em Natal, Pernambuco, final com público. É inaceitável! A sociedade brasileira, a coletividade do futebol e do esporte, nós não podemos aceitar essa decisão. Que se realize, que faça o que bem entenderem, que os negacionistas façam caravanas à Brasília, para ter público na grande final. Momento apoteótico dessa porcaria dessa competição! É uma vergonha! É um tapa na cara dos brasileiros!”, disparou Luís Roberto.

