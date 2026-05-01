Luis Enrique rebate críticas após o 5 a 4 contra o Bayern de Munique: 'Opinião de m...'

O Paris Saint-Germain enfrenta o Lorient neste sábado pela 32ª do Francês. O título nacional ainda não está garantido, mas bem próximo. A três rodadas do fim do campeonato, o PSG tem seis pontos de vantagem para o Lens (69 a 63), por isso mesmo o foco da entrevista de véspera da partida ainda foi a vitória por 5 a 4 sobre o Bayern de Munique pelas semifinais da Champions League.

O técnico do PSG, Luis Enrique, demonstrou irritação ao ser questionado se havia o sentimento de frustração por estar vencendo por 5 a 2 e permitir que o rival encostasse no placar. "Como na vida, há opiniões por todo o lado. Não creio que seja importante respeitar todas as opiniões, porque se é uma opinião de m..., não há razão para respeitá-la", afirmou o treinador do atual campeão da Champions League.

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Antes, o técnico espanhol classificou a partida no Parc des Princes como única, incrível e magnífica. "Os atacantes passaram pelos defensores tantas vezes, não porque houve alguma falha defensiva", afirmou. "Os dois times merecem crédito. O Bayern é o adversário mais difícil que enfrentei no PSG. Então, já estou muito feliz por termos vencido. Poderíamos muito bem ter perdido ou empatado. Não teria sido injusto", completou.

Bayern e PSG decidem a vaga na decisão da Champions League na quarta-feira, na Allianz Arena, na Alemanha. Luis Enrique não terá o marroquino Hakimi, lesionado. "Ele é uma máquina, que está sempre em um nível incrível. Tê-lo é como ter três jogadores. Infelizmente, ele não estará em Munique, mas não estamos preocupados. Como equipe, temos outras opções de alto nível."

O espanhol também foi questionado sobre como gerenciar o aspecto emocional e garantir que os jogadores não estejam com a cabeça em Munique no jogo contra o Lorient. "Comparado a outras partidas, (o 5 a 4) foi o jogo mais exigente fisicamente da temporada. E emocionalmente, também houve mais fadiga. Mas isso é normal quando se chega a este ponto da temporada."