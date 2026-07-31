Luciana Temer, filha de Michel Temer, anuncia que trata um câncer de mama: 'Vai dar certo'

A advogada Luciana Temer, filha do ex-presidente Michel Temer, anunciou nesta sexta-feira, 31, que está se tratando de um câncer de mama. Em uma publicação no Instagram, a professora de Direito contou que está passando por quimioterapia e ressaltou a importância do diagnóstico precoce da doença.

"Comecei hoje um caminho muito difícil, um tratamento de quimioterapia para enfrentar um câncer de mama. Uma doença que atinge uma a cada seis mulheres de mais de 50 anos no País", afirmou Luciana.

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Doutora em Direito Constitucional e ativista de Direitos Humanos, Luciana afirmou que tem recebido o apoio de amigos e familiares, e ressaltou a importância de um diagnóstico precoce da doença: "Vai dar tudo certo", escreveu.

"Eu estou super bem cuidada, mas a maioria das mulheres do Brasil não tem acesso aos privilégios que eu estou tendo desse tratamento", afirmou

O câncer de mama é o principal tumor que acomete mulheres no Brasil e no mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o País deve registrar cerca de 74 mil novos casos entre 2023 e 2025. Isso representa aproximadamente 66 casos para cada 100 mil mulheres.