Lucas Abagge, filho de envolvida no caso Evandro, é morto em confronto

Lucas Abagge, de 32 anos, foi morto na tarde deste sábado (10) durante um confronto com policiais do Serviço de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Lucas estava foragido do presídio de Segurança Máxima de Dourados desde o dia 3 de setembro.

Ao g1, a policia informou que Lucas teria sido flagrado cometendo um furto e atirado contra as autoridades. As circunstâncias da morte não foram esclarecidas pela polícia até o momento.

Abagge foi preso em Mato Grosso do Sul no dia 18 de junho deste ano ao entrar no Brasil por Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, utilizando documentos falsos com o nome de Evandro Oliveira Ribeiro.

Condenado a mais de 80 anos por dois homicídios no Paraná, Lucas Abagge é filho de Beatriz Abagge, uma das pessoas envolvidas no caso do menino Evandro Ramos Caetano, em Guaratuba (PR).

Beatriz Abagge, que chegou a ser condenada pela morte do menino Evandro Ramos Caetano, em Guaratuba, no litoral do Paraná, recebeu um pedido oficial de desculpa do Governo do Panará. O Estado definiu como "sevícias indesculpáveis" as acusações sofridas por ela à época da investigação do caso.

Fuga

Lucas Abagge, fugiu da penitenciária estadual de Dourados (MS) na madrugada de sábado (3).

Segundo a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), ele utilizou uma corda artesanal, chamada de “tereza” para escapar da unidade penal, que é considerada de segurança máxima.

Com informações: g1

