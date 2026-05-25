Lua Azul: saiba como observar a segunda lua cheia de maio neste fim de semana

O céu do próximo fim de semana será palco de um fenômeno astronômico raro conhecido como "Lua Azul", previsto para ocorrer na madrugada de domingo, dia 31 de maio. Apesar da nomenclatura curiosa, o satélite natural não sofrerá alteração de cor, pois o termo é utilizado pela Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) apenas para designar a ocorrência de uma segunda lua cheia dentro de um mesmo mês civil.

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A coincidência acontece porque o ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 dias, um período menor do que a extensão média dos meses do nosso calendário. Desta forma, como a primeira lua cheia ocorreu nos dias iniciais de maio, houve tempo suficiente para que a fase se repetisse no domingo, conforme atestam os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Por depender dessa exata sincronia de calendário, o evento é considerado atípico e costuma ser registrado somente a cada dois ou três anos. Para o público que deseja acompanhar o espetáculo visual, a recomendação da Nasa é priorizar a observação a partir de locais escuros e estrategicamente afastados da poluição luminosa das áreas urbanas.

Embora não seja necessário utilizar equipamentos de aproximação, como binóculos ou telescópios, a contemplação perfeita da Lua Azul ficará totalmente sujeita às condições meteorológicas locais do momento da observação, já que o excesso de nebulosidade e a alta umidade na atmosfera podem ofuscar ou bloquear a claridade do satélite.