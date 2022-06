Louva-a-deus que teve abdômen rompido morre após cirurgia

Da Redação

A louva-a-deus, conhecida como Karla, morreu após passar por uma cirurgia no abdômen em uma clínica de animais exóticos localizada em São Paulo. O veterinário Luiz Fernando Guaraná informou a morte dela em sua conta no Instagram. Ele viralizou nas redes sociais ao mostrar o atendimento de Karla que rompeu o abdômen ao cair de um armário.

“Infelizmente, a Karla acabou falecendo. Ela se recuperou da anestesia e da cirurgia, a gente até pode colocar os vídeos aqui para vocês em outra publicação. A gente fica bem triste, bem chateado. Esse não era o desfecho que a gente queria. Fique a lição para a gente de valorização da vida, com qualquer indivíduo que seja (...) Fica uma gratidão muito grande”, disse o médico.

“Agora, quando me perguntarem que animal mais estranho que eu já atendi na clínica, a minha resposta, certamente, vai ser louva-a-deus. Hoje, foi dia de fazer um atendimento inusitado, único, uma experiência completamente diferente de todas as outras”, informa.

O inseto precisou ser anestesiado e passou por uma pequena cirurgia de sutura na região machucada. Karla ficou em observação e seguiu se recuperando. Luiz Fernando contou que se emocionou com a relação entre Karla e a família dona do pet.

“Os proprietários possuem outro louva-a-deus em casa, ambos criados como pets, com nomes e características próprias. Hoje me tocou muito ver o apego da família e o quão preocupados estavam com o animal, isso é valorizar cada vida independente da espécie que estamos lidando”, comenta.

Com informações do g1.

