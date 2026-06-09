Lotomania premia um único apostador com R$ 1,76 milhão

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (08), o concurso 2934, e premiou um apostador com R$ 1,76 milhão, que acertou 20 dezenas, que foram 11-12-19-23-27-30-31-41-45-52-54-55-72-83-84-87-89-94-96-99.

Entre os que acertaram as 20 dezenas, 1 aposta ganhadora, levando para casa R$ 1,76 milhão.

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Apostas premiadas com 20 dezenas:

Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 214.852,42.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 60 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.238,04.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 441 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 304,49.

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Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2714 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 49,47.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 12252 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,96.

Já entre os apostadores que acertaram as 0 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 107.426,23.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (10), é de R$ 500.000,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.